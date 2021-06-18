Сегодня, 18 июня, в 13:30 три пожарных расчета выехали тушить двухэтажный кирпичный расселенный дом в Балаково. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

ЧП произошло на проезде Строителей, возгорание на площади в 60 квадратных метров устранили.

Пострадавших нет.

Напомним, ранее этот дом уже горел — 16 февраля. Тогда без крыши над головой остались 14 человек. Местные жители возмутились, что им так и не дали жилья, им пришлось обосноваться у родственников.

Трагедию прокомментировал депутат ГД Николай Панков. Он обещал оказать погорельцам помощь и отметил, что власти необходимо разместить людей. Гражданам должны обеспечить питание и кров, нужно провести расследование и выяснить причину пожаров в микрорайоне.