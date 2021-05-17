Домой Рубрики Новости Саратова В Балаково на улице Фадеева вспыхнул частный дом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Балаково на улице Фадеева вспыхнул частный дом По Новости Саратова - 17.05.2021 99 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 17 мая, в 15:09 в дежурную часть ГУ МЧС поступил сигнал о пожаре в частном доме на улице Фадеева в Балаково. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В 15:46 пожар локализовали. На тушение выезжали три пожарных расчета. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В центре Саратова упал цветочный горшок с «Эвереста» Володин предложит КПРФ выдвинуть Бондаренко в кандидаты по 163 округу Антонов: Наибольшую поддержку на выборах получают кандидаты, проявившие себя делом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В центре Саратова упал цветочный горшок с «Эвереста» Новости Саратова - 17.05.2021 0 Случайная прохожая едва не пострадала из-за упавшего с балкона цветочного горшка в центре Саратова. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях. По словам свидетелей... Володин предложит КПРФ выдвинуть Бондаренко в кандидаты по 163 округу 17.05.2021 Антонов: Наибольшую поддержку на выборах получают кандидаты, проявившие себя делом 17.05.2021 Саратовских чиновников обязали отладить обратную связь с гражданами по ремонту объектов 17.05.2021 В Саратове в 2021 году введут 18 объектов по нацпроектам 17.05.2021