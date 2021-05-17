Сегодня, 17 мая, в 15:09 в дежурную часть ГУ МЧС поступил сигнал о пожаре в частном доме на улице Фадеева в Балаково.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

В 15:46 пожар локализовали.

На тушение выезжали три пожарных расчета.