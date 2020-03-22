В Балаково Саратовской области спасатели пришли на помощь двум малышкам, которых родители оставили дома одних. Об этом сообщает пресс-служба облспаса.

Местные жители заметили на открытом балконе маленькую девочку, которая была одна, балаковцы вызвали службу спасения. Прибывшие на место специалисты попали в квартиру через открытый балкон и обнаружили годовалую девочку и её пятилетнюю сестру. Малышки были дома одни в грязной в жилище. Родителей не было дома. Спасатели вызвали полицейских, которые забрали детей

По данному происшествию правоохранительные органы проводят проверку.

Фото: облспас