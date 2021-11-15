Парк спецтехники «Комбината благоустройства» обновляется после встреч коллектива с Николаем Панковым.

Сегодня ночью Балаковский район накрыло первым снегом. Осадков выпало немного и почти сразу они таяли, поэтому пока активной работы снегоуборочной техники не требуется. В ходе рабочего осмотра города сотрудниками «Комбината Благоустройства» было принято решение отправить 3 единицы техники на мост Победы. Там образовалась наледь. Дорога была обработана пескосоляной смесью.

Как пояснил начальник автомобильного хозяйства «Комбината» Алексей Сидоров, с 5.00 сегодня в ход была пущена техника с щётками, чтобы балаковцы смогли беспрепятственно передвигаться по городу, в том числе, по пешеходным дорожкам. Также сегодня автомобилисты организации начали снабжать новую технику зимними комплектующими.

Напомним, в этом году в Балаково поступила новая коммунальная техника, в числе которой 3 комбинированные дорожные машины. На них можно работать и летом, и зимой. Сейчас рабочие устанавливают так называемые «мягкие ножи» для расчистки снега, специальные щётки и пескотрясы. Новые машины будут выходить на улицы города по мере необходимости.

Отметим, что необходимость обновления парка спецтехники обсуждал с коллективом предприятия Николай Панков. В этом году также было приобретено 3 подметально-вакуумных машины для уборки городских улиц. Возросла и заработная плата сотрудников «Комбината благоустройства», решением этого вопроса также занимался депутат Николай Панков.