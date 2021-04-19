Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о строительстве новой транспортной развязки в Балаково.

Федеральный политик осмотрел территорию на улице Братьев Захаровых, где должна пройти дорога. Сейчас это заброшенный пустырь.

Местные жители не раз жаловались на пробки по улице Гагарина у нового Моста Победы. С появлением развязки переезд из микрорайонов в островную часть города станет еще более быстрым и удобным.

Вячеслав Володин предложил проработать проект и создать новый транспортный объект до наступления холодов.