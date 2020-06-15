В Балаково волонтеры ищут дезориентированного пенсионера, эта информация появилась в сообществе поискового отряда “Лиза Алерт”.

Анатолий Халдеев ушел 11 июня из дома и вот уже четыре дня о нем нет информации. 77-летний пенсионер ростом около 187 сантиметров, нормального телосложения, у мужчины седые, коротки волосы и карие глаза.

Анатолий дезориентировал и нуждается в медицинской помощи. Последний раз его видели в синей утепленной куртке, синих джинсах и черных, резиновых сланцах, на голове у него была коричневая кепка.

Если вам что-то известно о местонахождении Анатолия Халдеева вы можете сообщить по номеру 8(927)150-64-74 Екатерина или по телефону 02.