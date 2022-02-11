Домой Рубрики Новости Саратова В Балаково собака укусила ребенка РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Балаково собака укусила ребенка По Новости Саратова - 11.02.2022 55 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Балаково на Каховской улице собака набросилась на девочку. Та спокойно шла с подругами, а дворняга набросилась и покусала ее. Ребенка госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Укравшего карту саратовца вычислили по камерам видеонаблюдения Саратовец заправлял машину корпоративным топливом и попал под подписку о невыезде В пятницу Саратов от снега убирают 832 машины и более 6 тысяч рабочих ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Укравшего карту саратовца вычислили по камерам видеонаблюдения Новости Саратова - 11.02.2022 0 В полицию обратился 37-летний саратовец. Мужчина рассказал, что при неизвестных обстоятельствах потерял банковскую карту, а потом обнаружил, что ей оплачивались покупки в продуктовом магазине.... Саратовец заправлял машину корпоративным топливом и попал под подписку о невыезде 11.02.2022 В пятницу Саратов от снега убирают 832 машины и более 6... 11.02.2022 Саратовец получил 8 лет «строгача» за избиение друга до смерти 11.02.2022 В Балаково собака укусила ребенка 11.02.2022