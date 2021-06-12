Сегодня 12 июня, в Балаково активисты «Единой России» вышли на субботник к памятнику Борцам революции

В субботнике принял участие секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Николай Панков.

Судьбой мемориала озаботились местные жители. На одной из встреч в Балаково они рассказали Николаю Панкову о том, что за памятником никто не следит и он разрушается.

— Спасибо жителям, что всегда выступают за сохранение истории нашей страны. По-разному можно относится к событиям прошлых лет, но память нужно беречь, — подчеркнул Николай Панков.

К субботнику присоединились и местные жители. Площадку рядом с монументом расчистили от мусора и веток, установили новые бордюры и покрасили их.