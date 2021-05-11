Домой Рубрики Новости Саратова В Балаково вспыхнул лотерейный ларек на Комарова РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Балаково вспыхнул лотерейный ларек на Комарова По Новости Саратова - 11.05.2021 124 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 10 мая, в 13:55 вспыхнул лотерейный ларек на улице Комарова в Балаково. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Площадь возгорания составила два квадратных метра, пламя ликвидировали два пожарных расчета. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Вячеслав Володин назвал меры для предотвращения инцидента в Казани Игорь Комаров: Во всех учебных заведениях регионов ПФО должны быть усилены меры безопасности Синоптики обещают потепление на неделе в Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Вячеслав Володин назвал меры для предотвращения инцидента в Казани Новости Саратова - 11.05.2021 0 Председатель ГД Вячеслав Володин прокомментировал трагедию, которая произошла в казанской школе. Напомним, оборвалась жизнь нескольких человек. После этого был усилен пропускной режим в школах региона. -... Игорь Комаров: Во всех учебных заведениях регионов ПФО должны быть усилены... 11.05.2021 Синоптики обещают потепление на неделе в Саратовской области 11.05.2021 Мошенники под Саратовом оставили женщину без 110 тыс рублей 11.05.2021 Еще шестеро жителей Саратовской области за сутки скончались от коронавируса 11.05.2021