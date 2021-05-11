Вчера, 10 мая, в 13:55 вспыхнул лотерейный ларек на улице Комарова в Балаково. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила два квадратных метра, пламя ликвидировали два пожарных расчета.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here