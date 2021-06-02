Домой Рубрики Новости Саратова В Балаково загорелось общежитие РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Балаково загорелось общежитие По Новости Саратова - 02.06.2021 103 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 2 июня, в общежитии на улице 30 лет ВЛКСМ в Балаково произошел пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Три пожарных расчета потушили мусор, который вспыхнул на балконе девятиэтажного дома. В результате ЧП никто не пострадал. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Центр Саратова остался без воды Плеханов избран секретарём Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Ковалев предложил вариант решения проблемы кадрового дефицита врачей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Центр Саратова остался без воды Новости Саратова - 02.06.2021 0 Сегодня, 2 июня, в Саратове без воды остались жители нечетной стороны Московской улицы на участке от Мичурина до Радищева. Об этом сообщили в ООО... Плеханов избран секретарём Энгельсского отделения партии «Единая Россия» 02.06.2021 Ковалев предложил вариант решения проблемы кадрового дефицита врачей 02.06.2021 Администрация подправит «Имидж» Энгельса в ближайшее время 02.06.2021 В аэропорту «Гагарин» открылся пункт тестирования на коронавирус 02.06.2021