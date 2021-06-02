Сегодня, 2 июня, в общежитии на улице 30 лет ВЛКСМ в Балаково произошел пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Три пожарных расчета потушили мусор, который вспыхнул на балконе девятиэтажного дома.

В результате ЧП никто не пострадал.