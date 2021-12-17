Компания «Газпром газораспределение Саратовская область» завершила строительство газораспределительных сетей в селе Подсосенки Балаковского района Саратовкой области. Общая протяжённость газопроводов составила 4,3 километра.
Строительство объектов позволит подключить к природному газу 100 земельных участков, выделенных многодетным семьям.
Проект реализован в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Саратовской области на 2020-2024 годы.