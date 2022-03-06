Рано утром в воскресенье 6 марта в Балаковском районе в снежном заносе застрял автомобиль с людьми.
Как сообщили спасатели, сигнал о бедствии поступил в 6:00.
Сообщалось, что на трассе между селами Большой Кушум и Сулак легковой автомобиль застрял в снежных заносах.
В легковой машине оказались заблокированы снегами 37-летний мужчина, 33-летняя женщина и 70-летняя пенсионерка.
Люди уже замерзали, когда спасатели прибыли на место и эвакуировали потерпевших до ближайшего пункта жизнеобеспечения.
К счастью, медицинская помощь всем троим не понадобилась.