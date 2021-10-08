Вдоль оросительного канала Алексеевского в восьмом микрорайоне Балаково начали высадку каштанов и лип.

Всего планируется посадить 100 уже многолетних саженцев. В отличии от только что взошедших, деревья постарше приживаются с гораздо большей вероятностью.

Помимо высадки деревьев в сквере планируется нанести рекортановое покрытие на спортивные и детские площадки. Сейчас на объекте уже построены дорожки и поставлены новые лавочки.

Также на территории сквера есть санузел, оборудованный для инвалидов.