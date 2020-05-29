В Балашовском районе продолжаются работы по увековечиванию памяти героев и участников Великой Отечественной войны. Благоустраиваются воинские захоронения, реставрируются мемориальные комплексы и памятники.

В преддверии 75-летнего юбилея Победы установлен памятник на братскую могилу лётчиков, погибших 5 октября 1942 года в окрестностях деревни Медвежий Куст. Самолет Ли-2 1-й авиационной дивизии дальнего действия при возвращении с боевого вылета из района Сталинграда был атакован немецкими истребителями и получил значительные повреждения. На расстоянии 3 километров от посадочной полосы полевого аэродрома «Устиновка» самолет был атакован вторично. Выжить из экипажа Ли-2 не удалось никому. На борту самолёта погибли командир корабля, старшина Михаил Сафронович Никитин, штурман, младший лейтенант Михаил Алексеевич Беляев, бортмеханик, техник-лейтенант Владимир Федорович Даниленко, стрелок — радист, младший сержант Филипп Федосеевич Шевченко, стрелок — радист, рядовой Ефим Петрович Герасимов. Напомним, в прошлом году по инициативе общественников и при содействии администрации Балашовского района с воинскими почестями лётчики были перезахоронены в посёлке Первомайский.

Изготовлена мемориальная доска Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Фомину. В 1939 году Николай Фомин поступил в Балашовское военное авиационное училище. С 1942 года служил в составе авиации дальнего действия. Звание Героя Советского Союза Николаю Ивановичу присвоено в 1944 году за 259 боевых вылетов, нанесших большой урон противнику.

Во время Великой Отечественной войны Балашов был крупным железнодорожным узлом, через который проходили эшелоны, обеспечивающие Сталинградский и Донской фронты снаряжением и боеприпасами. По железной дороге в развёрнутые в Балашове госпитали поступали раненые из Москвы, Сталинграда, Воронежа, юго-западного фронта. Работа по выявлению имён солдат, умерших в госпиталях Балашова, не прекращается и в наше время. Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Поворинский мемориал нанесены имена 47 погибших от ран солдат. Сегодня на мемориале увековечены имена 2,337 тысячи человек.

Новый памятник участникам Великой Отечественной войны установлен в селе Гусёвка. Также была асфальтирована и благоустроена прилегающая к памятнику территория. В поселке Пинеровка ко дню Победы на территории мемориального комплекса установлена дополнительная конструкция «Стена Памяти». Силами ветеранов вооруженных сил на территории мемориала в селе Пады установлен памятный знак труженикам тыла. На памятник добавлены мемориальные таблички с именами участников войны, умерших в послевоенное время. В селе Репное изготовлена мемориальная доска полному кавалеру ордена Славы Алексею Романовичу Байкину. Кроме того, установлены мемориальные доски Памяти с фамилиями погибших в годы Великой Отечественной войны жителей Соцземледельского муниципального образования.

В городе Балашове проведены ремонтные работы на памятном знаке, установленном на месте гибели лётчика Владимира Павловича Годыны. Отремонтирован памятник Герою Советского Союза, старшему сержанту Николаю Александровичу Белозерцеву.

В селе Большой Мелик проведен капитальный ремонт постамента памятника участникам Великой Отечественной войны. Также установлены бетонное основание памятника и постамент со скульптурной композицией, состоящей из каски и снаряда, на могиле участника войны Григория Емельяновича Грушанина. Напомним, что его останки и медальон с посланием родственникам были обнаружены в мае 2012 года в районе д. Лужно Демянского района Новгородской области членами поискового отряда «Демянск». Позже их передали землякам бойца — представителям Балашовского района для захоронения на родине.

Напомним, 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.