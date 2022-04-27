В Балашове проводится проверка по факту отравления угарным газом женщины и ребенка.

Как сообщили в региональной прокуратуре, вечером 25 апреля в Балашовскую районную больницу были доставлены 35-летняя местная жительница и её восьмилетний сын.

У обоих медики диагностировали отравление угарным газом.

Причем, у мальчика наблюдались потеря сознания, рвота, сниженное давление и сатурация, у его матери — обморочное состояние.

После оказания пострадавшим медицинской помощи их состояние здоровья стабилизировалось и в настоящее время оценивается как удовлетворительное, — пояснили в ведомстве.

Однако в доме, где случилось ЧП, эксперт не выявил запаха газа. Газовая плита и колонка исправны и проверялись прошлой осенью. Утечек газа установлено также не было.

Работниками газовой компании продолжаются исследования для выявления утечки природного газа. Проверка продолжается.