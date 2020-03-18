В Балашове Саратовской области в квартире жилого дома найден труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

17 марта жительница Балашова обратилась в полицию и сообщила, что ее 52-летний родственник не выходит на связь с 7 марта этого года. Она отправилась проведать мужчину, но на стук в дверь никто не отзывался. С помощью специальной техники правоохранительные органы вскрыли дверь где обнаружили без признаков жизни хозяина квартиры.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.