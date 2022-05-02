В Балашове пострадали три человека при столкновении грузовой газели и легковушки. Об этом сообщает портал «ЧП-Саратов».

Авария произошла на улице Володарского у дома №27. Столкнулись грузовая «ГАЗель» и «Lada Largus».

Из-за ДТП пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле. Врачи скорой помощи госпитализировали в больницу двух женщин и мужчину. Одну из пострадавших пришлось извлекать при помощи гидравлического инструмента.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.