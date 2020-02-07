В 2020 году более 200 сельских школ и техникумов будут обеспечены компьютерной техникой и высокоскоростным интернетом. Об этом рассказали в пресс-службе минобраза.

По словам главы ведомства Ирины Седовой, внедрение цифровой модели образования в области будет проходить поэтапно.

— Материально-техническая база в 2020 году будет обновлена в 102 организациях – это 83 школы и 19 колледжей и техникумов. В целом до 2022 года новое оборудование и технику получат 694 организации – 633 школы и 61 организация среднего звена. В 2021 году материально-техническую базу обновят 300 организаций, в 2022 – еще 292, — рассказала министр.

Также чиновница отметила, что материально-техническая база в школах и колледжах области увеличит число учащихся.

Кроме этого в регионе появятся центры цифрового образования «IT-куб». Первый такой центр откроется в Балашове уже в 2020 году. А через два года — в Вольске.

— В центрах школьники смогут освоить востребованные языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными, создавать виртуальную реальность. «IT-куб» будет ориентирован на развитие навыков программирования и проектную деятельность, — поведала Седова.