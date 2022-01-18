Проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных останков в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Сегодня, 18 января, на участке местности, расположенном в 20-ти метрах от дома № 4 в переулке Гагарина в Балашове группа рабочих, производивших рытье котлована, обнаружила на глубине около 2,5 метра костные останки, о чем сообщила в полицию.

Следователем проведен осмотр места происшествия. В ходе осмотра выявлено несколько костных фрагментов. Давность костных останков значительная.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.