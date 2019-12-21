Вчера, 20 декабря, в Балашове прошло торжественное открытие реконструированной набережной на реке Хопер.

Как сообщили в минстроительства и ЖКХ Саратовской области, благоустройство стало возможным благодаря победе города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году в подгруппе «Малые города».

На проект выделили 100 млн рублей, на что было проведено террасирование и берегоукрепление набережной. Основной идеей стала так называемая «рубиновая линия», которая объединила историю от древности до наших дней. На набережной установили ротонду и концертную площадку-амфитеатр, скульптурную композицию «Символ мудрости и знаний», памятник основателю города Григорию Болашеву, детский комплекс.