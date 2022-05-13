В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в одном из муниципальных образований Балашовского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

С 15 мая 2015 года по 07 июня 2019 года, неустановленный сотрудник одного из муниципальных образований Балашовского района незаконно реализовал долю земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности муниципалитета.

Противоправные действия выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Расследование уголовного дела продолжается.