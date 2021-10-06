На основе собранных по делу доказательств 57-летнему жителю Ханты-Мансийского автономного округа предъявлено обвинение в смертельной аварии под Саратовом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

3 октября на автодороге Р-22 в Балашовском районе водитель автомобиля «Toyota» выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся по своей полосе автомобилем «Hyundai».

В результате ДТП погибли 40-летний водитель автомобиля «Hyundai», а также двое пассажиров из этой машины -36-летняя женщина и четырехлетняя девочка.