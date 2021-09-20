Вчера, 19 сентября, в одной из квартир города Балашова Саратовской области был найден труп 58-летнего мужчины.

За несколько дней до обнаружения тела умерший перестал выходить на связь. Один из его родственников решил проведать его, и попав в квартиру нашел его труп, о чем сообщил в полицию.

По факту его смерти возбуждено уголовное дело. Следователи СК совместно с медиками осмотрели место происшествия. Мужчина погиб примерно неделю назад. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.