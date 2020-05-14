В Балтайском районе снимают карантин по коронавирусу. Это связано с тем, что со 2 мая там не регистрировались новые случаи заболевания, сообщает региональный оперштаб. Соответствующее постановление уже подписал председатель областного правительства Александр Стрелюхин.

Кроме этого минтрансу поручено увеличить количество курсирующих автобусов на дачных маршрутов.

— Люди едут, как селедки в бочке. Ни о каком социальном дистанцировании речь идти не может, — возмутился Стрелюхин.

Напомним, что с 12 мая в Саратовской области возобновилась работа промышленных предприятий в связи с постепенным выходом из режима самоизоляции по указу президента РФ. Однако в нашем регионе заболеваемость растет и режим повышенной готовности продлен до 31 мая.