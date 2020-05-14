В Балтайском районе снимают карантин по коронавирусу. Это связано с тем, что со 2 мая там не регистрировались новые случаи заболевания, сообщает региональный оперштаб. Соответствующее постановление уже подписал председатель областного правительства Александр Стрелюхин.

Кроме этого минтрансу поручено увеличить количество курсирующих автобусов на дачных маршрутов.

Люди едут, как селедки в бочке. Ни о каком социальном дистанцировании речь идти не может, — возмутился Стрелюхин.

Напомним, что с 12 мая в Саратовской области возобновилась работа промышленных предприятий в связи с постепенным выходом из режима самоизоляции по указу президента РФ. Однако в нашем регионе заболеваемость растет и режим повышенной готовности продлен до 31 мая.

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