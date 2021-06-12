Саратовские следователи проводят проверку по факту происшествия, в результате которого пострадал ребенок.

По предварительным данным, днем 11 июня восьмилетний мальчик вместе с мамой, бабушкой и братом-ровесником находился в бассейне Ленинского района города. Мальчики играли в бассейне под присмотром мамы, они умели плавать. Один из них вышел из бассейна и увидел, что второй находится под водой. Мама бросилась на помощь ребенку, извлекла его на берег. Сотрудник объекта, где отдыхала семья, оказал пострадавшему первую помощь и вызвал бригаду «скорой помощи». Медики госпитализировали его.

Следователи осмотрели место происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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