В Базарном Карабулаке капремонт школы № 2 завершат до конца года

В ходе рабочей поездки Вячеслав Володин ознакомился с ходом проведения капремонта в школе № 2 Базарного Карабулака.
Об этом сообщает ТГ-канал «Володин Саратов».
Ранее родители учеников и учителя обращались к Володину с просьбой помочь в проведении ремонта – решение было найдено.
Капитальный ремонт в образовательном учреждении реализуется в рамках депутатского проекта при поддержке Вячеслава Володина: приводят в порядок все инженерные сети, ремонтируют классы, меняют окна и двери, утепляют фасад. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет почти 90%.
Обновленная школа Базарного Карабулака должна быть сдана до конца этого года.
Напомним, в Базарном Карабулаке при поддержке Вячеслава Володина:
отремонтированы тротуары,
приведены в порядок дворы,
построена межрайонная поликлиника,
сдан дом для врачей,
реконструирован стадион «Колос»,
отремонтировано здание школы №1,
построена многофункциональная спортплощадка при школе,
отремонтированы дворы школ и детсадов,
возведена пришкольная ледовая арена.
Подготовила Ольга Сергеева