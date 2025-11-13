В Базарном Карабулаке капремонт школы № 2 завершат до конца года

В ходе рабочей поездки Вячеслав Володин ознакомился с ходом проведения капремонта в школе № 2 Базарного Карабулака.

Об этом сообщает ТГ-канал «Володин Саратов».

Ранее родители учеников и учителя обращались к Володину с просьбой помочь в проведении ремонта – решение было найдено.

Капитальный ремонт в образовательном учреждении реализуется в рамках депутатского проекта при поддержке Вячеслава Володина: приводят в порядок все инженерные сети, ремонтируют классы, меняют окна и двери, утепляют фасад. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет почти 90%.

Обновленная школа Базарного Карабулака должна быть сдана до конца этого года.

Напомним, в Базарном Карабулаке при поддержке Вячеслава Володина:

отремонтированы тротуары,

приведены в порядок дворы,

построена межрайонная поликлиника,

сдан дом для врачей,

реконструирован стадион «Колос»,

отремонтировано здание школы №1,

построена многофункциональная спортплощадка при школе,

отремонтированы дворы школ и детсадов,

возведена пришкольная ледовая арена.

Подготовила Ольга Сергеева