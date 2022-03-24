Персонал общеобразовательной школы Базарного Карабулака обвиняется в краже продуктов питания для детей.
Завхоз и три повара школьной столовой подозреваются в присвоении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения.
Следователи выявили, что с 1 сентября 2021 года и до 23 марта текущего года завхоз и три повара брали со школьного склада продукты, предназначенные для приготовления обедов ученикам, в личное пользование.
Воры не брезговали даже молоком, которое бесплатно раздается школьникам в рамках областной программы.
Преступники были взяты с поличным отделом по борьбе с экономическими преступлениями регионального МВД.
По факту воровства школьных продуктов возбуждено уголовное дело.
Каждому из кухонных работников и их начальнику грозит до полумиллиона рублей штрафа или до 6-ти лет лишения свободы в колонии.