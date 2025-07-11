В библиотеке №10 прошел круглый стол «На что мы имеем право»

В библиотеке √10 в рамках Всероссийской недели правовой помощи и работы женского клуба прошел круглый стол «На что мы имеем право».

Круглый стол был организован совместно с Саратовским региональным отделением Ассоциации юристов России, местным координатором проекта «Женское движение Единой России» Татьяной Тихоновой и заместителем председателя женсовета Светланой Дементьевой. А также одним из организаторов круглого стола выступила исполнительный директор, руководитель аппарата Саратовского регионального отделения «Ассоциация юристов России» — Елена Курохтина.

Участниками круглого стола стали родители, воспитывающие детей-инвалидов, которых интересовали насущные вопросы к специалистам по имущественным правам, лишению особенных детей дееспособности, оформления опекунства и попечительства и ряд других. На все вопросы, которые задавали родители были даны подробные развёрнутые ответы, кроме того эксперты дали важные рекомендации и оставили адреса и телефоны центров бесплатной юридической помощи в Саратове.

Экспертами круглого стола стали доцент кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «СГЮА» — Владимир Бабаков, который общался с гостями по видеосвязи, юристы Алина Янкина и Юлия Ефимова.

Продолжился День правовой помощи в форме индивидуальных консультаций, которые проводил юрист Саратовской Межотраслевой Специализированной коллегии адвокатов Василий Кличков.

«Данные консультации проводятся на базе библиотеки ежемесячно. Основными целями и задачами организации Дня правовой помощи стали — сохранение и продвижение традиционных семейных духовно-нравственных ценностей, юридическая помощь семьям, находящихся в тяжёлых социальных условиях», — рассказала Татьяна Тихонова.

Всем гостям был предложен обзор тематической книжно-иллюстративной выставки.