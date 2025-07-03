В библиотеке №10 прошёл час гордости «И в тылу ковалась Победа: Саратов – фронту»

В библиотеке №10 прошёл час гордости к 5-летию присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести» — «И в тылу ковалась Победа: Саратов – фронту». Мероприятие прошло при поддержке местного координатора проекта «Женское движение Единой России» Татьяны Тихоновой и участие актива проекта и женсовета.

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Владимировича Путина Саратов в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

«В день пятилетия присвоения городу почётного звания сотрудники библиотеки №10 провели для посетителей сквера «Весёлый дворик» историко-краеведческую беседу. Рассказали присутствующим о том, как с первых дней войны труженики фабрик и заводов Саратова развернули неутомимую деятельность по наращиванию выпуска военной продукции, повышению производительности труда.

Уже 2 июля 1941 года в областной газете появилось сообщение с котельного завода о выполнении рабочими Гаврилиным и Васильевым дневного производственного задания на 250-300%.

Так родилось в городе движение «двухсотников», под девизом «Одну норму за себя, вторую за товарища, ушедшего на фронт». Первым «тысячником», о котором узнали в Саратове, стал токарь авиационного завода №292 Н.Шувалов, выработавший в ночь на 17 апреля 1942 года 1778% задания. Летом и осенью этого года движение «тысячников» получает распространение на предприятиях города.

Рассказ библиотекарей сопровождался обзором тематической книжно-иллюстративной выставки «Из одного метала, льют»», — рассказала Татьяна Тихонова.