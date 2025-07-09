В библиотеке √10 провели мероприятие ко Дню семьи, любви и верности

В Ленинском районе на площадке учреждений образования и культуры, при активном участии партийного проекта «Женское движение Единой России», проводятся мероприятия, посвящённые празднику — Дню семьи, любви и верности.

В библиотеке √10 в рамках работы женского клуба на семейный вечер «Ромашковое счастье» собрались члены совета ветеранов Ленинского района, где смогли окунуться в историю жизни Петра и Февроньи Муромских, традиции и обычаи празднования Дня Семьи Любви и Верности Святой Руси, которые вновь возродились в России и стали широко отмечается с 2008 года. Замечательным подарком участникам вечера стала литературно — музыкально программа, подготовленная супружеской парой Игорем Яцкевичем и Светланой Михайловой.

Оба супруга поэты, лауреаты многих международных конкурсов. Игорь Яцкевич – ещё и прекрасный исполнитель бардовской песни. «Лирические песни о семье, любви, исполненные под гитару никого не оставили равнодушными, гости с большим удовольствием подпевали любимые мелодии.

Вечер удался на славу. К мероприятию были подготовлены тематическая книжно-иллюстративная выставка и слайдовая презентация», — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Ленинском районе Татьяна Тихонова.