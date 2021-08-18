В Саратове выпустили издание о Михаиле Булгакове с уникальным документом внутри. Информация об этом появилась на официальной странице Саратовской области в социальной сети «ВКонтакте».

Книга Алексея Гапоненкова получила название «Он всё время стремится в Саратов…». Он многие годы изучал жизнь и творчество писателя вместе с краеведом и фотографом Борисом Петровым, исследовал архивные документы, касающиеся семьи Татьяны Лаппа, первой жены Булгакова.

Также в книге впервые опубликован уникальный документ, подтверждающий Булгакова в Саратове. Скоро экземпляры издания поступят в библиотеки региона.