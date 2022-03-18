В ближайшие дни, на выходных и в начале следующей недели, жителей Саратовской области ожидает потепление. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Дмитрий Мытарев.

По его словам, из-за антициклона будет морозно. Осадки не прогнозируются. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В субботу и воскресенье (19 и 20 марта) температура воздуха днем дойдет до -6…-1 градуса. Однако в выходные ночью ожидается понижение температуры от -10 до -20 градусов.

После этого в понедельник, 21 марта, потеплеет до -2…+3 градусов. Местами возможна облачность и осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Ночью столбики термометров покажут -4…-9 градусов.

-Метеорологическая весна ожидается в последние дни марта, — заключил метеоролог.