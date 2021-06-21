В Саратове с 22 по 24 июня ожидается аномальная жара. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что максимальная температура достигнет +35…+36 градусов, а в регионе +35…+38.

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