Домой Рубрики Новости Саратова В ближайшие три дня в Саратове ожидается аномальная жара РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В ближайшие три дня в Саратове ожидается аномальная жара По Новости Саратова - 21.06.2021 88 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове с 22 по 24 июня ожидается аномальная жара. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Отмечается, что максимальная температура достигнет +35…+36 градусов, а в регионе +35…+38. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Предпринимателя из Саратовской области оштрафовали за контрафакт спиртного и табака Мошенники уговорили пьяного саратовца оформить фирму на свое имя Пенсионерка не смогла спасти мужа в водоеме под Саратовом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Предпринимателя из Саратовской области оштрафовали за контрафакт спиртного и табака Новости Саратова - 21.06.2021 0 Предприниматель из Аткарска Саратовской области заплатит миллион рублей за продажу контрафактного табака и алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В 2019 году мужчина по... Мошенники уговорили пьяного саратовца оформить фирму на свое имя 21.06.2021 Пенсионерка не смогла спасти мужа в водоеме под Саратовом 21.06.2021 В ПИУ РАНХиГС абитуриентам и их родителям рассказали об актуальных вопросах... 21.06.2021 Ночной коктейль в Саратовской консерватории 21.06.2021