В Саратовской области выделено более 7 млн рублей для оплаты транспортных услуг по оказанию неотложной медицинской помощи. На сегодняшний день дополнительно привлечено 72 машины для врачей. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщил на брифинге министр здравоохранения области Олег Костин.

По его словам, за время новой волны заболевания дополнительно введено 260 коронавирусных коек, их общее количество достигло 1818. Доля свободных — около 15%.

-С завтрашнего дня планируется ввести еще 100 коек в областном кардиодиспансере, ГКБ № 2 и Красноармейской районной больнице, — добавил Костин.

Сегодня на стационарном лечении находятся 1532 пациента. Из них 413 – на кислородной поддержке, 116 – на ИВЛ.