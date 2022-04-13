В больницах Саратовской области планируется установить кислородные концентраторы.

Как сообщили в региональном минздраве, таким оборудованием оснащены Клинический перинатальный центр, Областная клиническая больница, Саратовская областная детская клиническая больница, больницы в Энгельсе и другие медучреждения.

Такие концентраторы обеспечивают долговременное и бесперебойное снабжение кислородом и медицинскими газами больных всего лечебного учреждения, — отмечают в минздраве.

Отпадает надобность в кислородных баллонах, с которыми в разгар пандемии по коронавирусу были проблемы.

Подобные установки планируется поставить в самое ближайшее время в Областную кардиологию, больницы Балакова, Балашова и новый ковидный госпиталь в Елшанке.