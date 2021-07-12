В выходные в саратовской городской больнице №6 произошло сразу два случая нападения на врачей. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В субботу поступила женщина с незначительными травмами, вела себя агрессивно и снимала все, что ее окружает на камеру. Ей оказали помощь, но гражданка не унималась. В итоге ее забрала в полицию ГБР.

На следующее утро, около 7:00, в учреждение поступил мужчина — также с легкими травмами и признаками алкогольного опьянения. Его привезли из дома.

Он вел себя неадекватно, отказывался надевать маску. После замечания от врача «скорой» на этот счет — толкнул женщину, которая ударилась головой, получила сотрясение, ушибы, травмы головы. Все это он снимал на телефон.

Гражданина забрали в полицию.

Напомним, это не первый случай нападения в этой больнице. В ночь с 4 на 5 июля сопровождающий пациента больницы мужчина набросился на врача. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.