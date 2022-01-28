В Аткарской районной больнице установили новый компьютерный томограф, цифровой рентгеновский аппарат и аппарат УЗИ-диагностики.

Как сообщили в пресс-службе больницы, оборудование доставили по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется по поручению президента России.

«Новое высокотехнологичное оборудование позволит сделать медицинскую помощь доступнее, диагностику заболеваний точнее», — объяснила главный врач Наталия Морозова эффективность программы.

КТ-аппараты применяются для исследования внутренних органов с помощью рентгеновского излучения. Можно выявить COVID-19 и контролировать состояние легочной ткани в процессе лечения.

Глава района Виктор Елин осмотрел новый диагностический блок на первом этаже поликлиники, под который отведено несколько помещений. Специалисты, которые будет проводить диагностику на новом оборудовании, уже прошли обучение.