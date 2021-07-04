Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Грибов рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram о вопиющем случае, который произошел в энгельсской городской больнице №1.

Нуждающегося в помощи мужчину-инвалида медики оставили на полу приёмного покоя.

— Убежден, что в каком социальном положении не находился бы человек, он имеет равные права, в том числе и на медицинскую помощь . Расследование этого инцидента уже завершено. Буду требовать увольнения заведующего приемным покоем Тусеева А.В. и заместителя главного врача Грязновой С. А., которые допустили случившееся, — отметил чиновник.

Об этом инциденте сообщили и очевидцы в соцсетях. Неизвестный горожанин сообщил, что в «красную больницу» привезли мужчину лет 50. При себе у него был только военный билет.

— Пока этот человек лежал на каталке, его оскорбляли и смеялись над ним, называли «вонючим алкашом» и недоумевали, зачем его привезли сюда. Мы не знаем, почему у человека так сложилась жизнь и не имеем права его судить. Еще нескольким пациентам требовалась помощь врачей, на них обратили внимание только спустя пять часов. Один врач закрылся в комнате и лег спать, другой ходил и махал рукой на всех, ничего не предприняв. В этот же день произошла драка между врачем травматологом и пациентом, в этот момент куда-то пропали все охранники, — рассказал очевидец все ужасы медицинского учреждения.

Он пожелал жителям Энгельса здоровья, ведь при недуге «проще умереть сразу», чем попасть сюда.

На ситуацию отреагировал министр здравоохранения региона Олег Костин.

— Это недопустимо и подрывает авторитет нашего здравоохранения. Мое принципиальное убеждение: кто бы и в каком бы состоянии не поступал в стационар, человек требует внимания и чуткого отношения врачей. В данной ситуации будут сделаны организационные выводы. Я лично завтра, в выходной день, соберу главных врачей Энгельса, Саратова и в глаза в глаза с ними поговорю на тему организации лечебного процесса в медучреждениях. Любой человек, который поступает в больницу, имеет право не только на своевременную медицинскую помощь, но и на нормальное отношение со стороны врачебного и медицинского персонала. Дополнительная проверка будет еще проведена, я, как министр, принял решение об организационных и кадровых выводах, — сказал он.