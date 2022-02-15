Клопы были обнаружены пациентами саратовской больницы в постельном белье.

В социальных сетях пользователи опубликовали фото матраса из больничной палаты, зараженного насекомыми-паразитами.

— Вот такие клопы живут в 3-й Советской больнице в детской хирургии, — сообщает Оля Григорьева, публикуя шокирующие кадры.

Напомним, клопы являются кровососущими насекомими, которые переносят опасные заболевания. В том числе, брюшной тиф. Разводятся клопы из-за несоблюдения правил гигиены и санитарных норм.

Ранее в саратовской больнице пациентов напугали тараканы.