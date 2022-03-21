У пациентки одной из саратовских больниц украли телефон стоимостью 35 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

О пропаже телефона из больничной палаты в полицию сообщила его владелица. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские выяснили, что к краже может быть причастен 44-летний ранее судимый мужчина, также являющийся пациентом больницы. Он сознался в содеянном и рассказал, что телефон потерял, но пообещал возместить ущерб.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.