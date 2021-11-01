Накануне, 31 октября, в больницу с признаками алкогольного опьянения попала 14-летняя девочка из Петровского района, временно проживающая в Саратове. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Прокуратурой организована проверка, в ходе которой выяснят обстоятельства пришествия и условия жизни подростка.

Одновременно организована проверка соблюдения законов о профилактике и безнадзорности несовершеннолетних, а также исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка.

По результатам проверки будут рассмотрены вопросы о постановке девочки на учёт в полиции.