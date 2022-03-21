В Большом зале Саратовской консерватории состоится концерт камерной музыки. Солируют лауреаты международных конкурсов доцент кафедры специального фортепиано Татьяна Сафонова, доцент кафедры оркестровых струнных инструментов Хи Юн Рю.

Творческий дуэт музыкантов уже известен слушателям многими совместными выступлениями на концертных площадках Саратова и других регионов России. Новая программа представит сочинения французских композиторов для скрипки и фортепиано: Сонату для скрипки и фортепиано Франсиса Пуленка, Поэму для скрипки с оркестром, ор. 25, Эрнеста Шоссона, Сонату для скрипки и фортепиано № 2 соль мажор Мориса Равеля.

Проспект им. Кирова, дом 1. Телефон кассы: (8452) 39-92-32. Концерт состоится 25 марта, в 18:00, стоимость билетов —200 рублей.