19 февраля в Большом зале Саратовской консерватории состоится концерт органной музыки. Солистка: выпускница класса органа Высшей школы музыки и театра города Гамбурга, доцент кафедры специального фортепиано Ольга Кийовски.

Для слушателей исполнительница представит программу ARS LONGA — «жизнь коротка, искусство вечно», где прозвучат сочинения для органа, охватывающие период с XVII по XX век: музыка И. С. Баха, И. Фробергера, Д. Бухстехуде, Г. Бема, М. Радалеску, С. Франка, М. Регера.

Проспект Кирова, д. 1. Телефон кассы: (8452) 39-92-32. 19 февраля, 18:00. Стоимость билетов — 500 рублей.