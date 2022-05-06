К 110-летию Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова в Большом зале состоится концерт оркестра русских народных инструментов (художественный руководитель и дирижер – профессор Кирилл Ершов) «Созвездие талантов и мастеров».

В программе концерта прозвучат переложения произведений русских и зарубежных композиторов для народного оркестра, обработки русских народных песен.

Солисты:

заслуженный артист Республики Башкортостан Владимир Грачев – баян;

Надежда Никульникова – домра;

Леонид Бертов – аккордеон;

Дмитрий Шабельский – баян;

Константин Сумбаев – флейта пикколо;

Егор Лузик – фортепиано.

Пр-кт им. Петра Столыпина, д. 1

Тел. Кассы: (8452) 39-92-32.

15 мая, 14.00

Стоимость билетов — 250 рублей

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