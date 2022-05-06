К 110-летию Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова в Большом зале состоится концерт оркестра русских народных инструментов (художественный руководитель и дирижер – профессор Кирилл Ершов) «Созвездие талантов и мастеров».
В программе концерта прозвучат переложения произведений русских и зарубежных композиторов для народного оркестра, обработки русских народных песен.
Солисты:
заслуженный артист Республики Башкортостан Владимир Грачев – баян;
Надежда Никульникова – домра;
Леонид Бертов – аккордеон;
Дмитрий Шабельский – баян;
Константин Сумбаев – флейта пикколо;
Егор Лузик – фортепиано.
Пр-кт им. Петра Столыпина, д. 1
Тел. Кассы: (8452) 39-92-32.
15 мая, 14.00
Стоимость билетов — 250 рублей
Билеты доступны по программе «Пушкинская карта»