В декабре 2021 года по предложению Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина на базе Юридической клиники СГЮА открылся Call-центр

информационно-правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Работа проводится при поддержке правительства и прокуратуры Саратовской области.

Многочисленные обращения граждан в call-центр СГЮА подтвердили его высокую востребованность среди жителей региона. В связи с чем областное правительство обратилось в адрес руководства академии с предложением о расширении сферы деятельности центра.

И с 24 января текущего года специалисты call-центра СГЮА проводят консультации также для многодетных семей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые тоже имеют право на улучшение своих жилищных условий. Бесплатная информационно-правовая помощь оказывается по вопросам включения в региональный список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильём, получения социальных выплат (сертификатов) на него и иным вопросам, связанным с предоставлением жилых помещений на территории Саратовской области.

Многодетные семьи консультируют по выплатам дополнительных единовременных пособий, компенсациям расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, однократному получению земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства.

Лица с ограниченными возможностями здоровья могут обратиться по вопросам получения пенсии по инвалидности, предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ, обеспечения условий труда.

За месяц работы в сall-центр СГЮА поступило 110 обращений от вышеуказанных категорий граждан, среди которых 70 человек получили квалифицированные юридические консультации, а остальным обратившимся в данный момент оказывается или уже была оказана правовая помощь.

Данные категории лиц могут получить бесплатную информационно-правовую помощь, позвонив на горячую линию call-центра СГЮА по следующим номерам:

– многодетные семьи: 89370211143;

– лица с ограниченными возможностями здоровья: 89378016197;

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: 89272773632

Связаться со специалистами call-центра можно также с помощью онлайн-чата, через форму обратной связи, размещенную на портале, и посредством электронной почты pravo.ds@mail.ru. С более подробной информацией можно ознакомиться на портале

http://lc.ssla.ru/centrpomoshi.