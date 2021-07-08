Руководство детского центра развития «Резиденция детства» не допускает сотрудников ООО СПГЭС до электроприборов, которые были подключены в здании в неустановленном порядке.

Помещение, которое функционирует с 2015 года, было введено в эксплуатацию как жилое, но по факту там располагается коммерческий объект. При этом должен быть абсолютно другой порядок энергоустановки потребителя. По правилам на объекте должен присутствовать сотрудник, ответственный за электрохозяйство, персональные данные о котором организация обязана сообщить в ООО СПГЭС. До настоящего момента на Саратовское предприятие городских электрических сетей подобной информации не поступало.

— Последний раз в данном помещении нашим сотрудникам удалось осмотреть приборы учета в апреле 2017 года. После этого мы неоднократно пытались зайти в дошкольное учреждение, но руководство всячески препятствовало этому, в том числе в грубой форме. По законодательству наши контролеры должны регулярно осматривать и поверять приборы учета. Сейчас мы не знаем, в каком состоянии находятся электрические счетчики. В случае их неисправности есть риск поражения током, – пояснил директор предприятия Дмитрий Курякин.

Такой случай не единичный в городе. Руководство предприятий порой не пускает энергетиков, не думая о безопасности сотрудников. Стало известно, что этот центр работает без лицензии, хотя и позиционирует себя как дошкольное учреждение полного цикла, с ведением образовательной и воспитательной деятельности.