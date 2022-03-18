Проводится доследственная проверка по факту смерти 66-летней женщины в Энгельсском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, 17 марта, женщина попросила своего знакомого наведаться вечером домой к своей 66-летней матери, проживающей в частном доме СНТ «Гидротехник» в селе Шумейка, так как долго не могла до нее дозвониться. Зайдя в дом, мужчина обнаружил 66-летнюю женщину и 49-летнего мужчину в бессознательном состоянии.

Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть женщины, а мужчину госпитализировали в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом.

В ходе осмотра установлено, что дом отапливался газовым котлом. Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. По предварительной версии, причиной её гибели могло стать отравление угарным газом. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины её смерти.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедщего.