Проводится доследственная проверка по факту смерти 61-летнего мужчины в Базарном Карбулаке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня, 18 января, в помещении частного дома, расположенного по улице Гоголя в Базарном Карабулаке обнаружено тело 61-летнего хозяина жилища. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть.

На момент осмотра в помещении чувствовался резкий запах газа. Оказалось, что одна из конфорок находилась во включенном положении без горения огня.

Признаков насильственной смерти на теле погибшего при внешнем осмотре не обнаружено.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.