Специалисты проводят доследственную проверку по факту смерти 92-летней женщины и ее 68-летнего сына в поселке Турки Турковского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня днем, 5 марта, один из жителей поселка решил навестить своих соседей — 92-летнюю женщину и ее 68-летнего сына, живущих в частном доме по улице Ленина. Оба давно не выходили на связь.

Дверь ему не открывали, поэтому мужчина обратился в полицию. После вскрытия замка в помещении обнаружились его мертвые соседи.

Телесные повреждения на телах погибших не обнаружены.

В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование для установления точной причины их смерти.

Также выясняются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.