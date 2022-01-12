Накануне, 11 января, бригадой скорой помощи, прибывшей по вызову в частный дом, расположенный в поселке Новопушкинское Энгельсского района была констатирована смерть 10-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Родители девочки сказали, что вызвали скорую из-за ухудшения самочувствия ребенка. Следователем проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле девочки при внешнем осмотре не обнаружено.

Сейчас выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также осуществляется сбор информации о семье, где воспитывался ребенок.